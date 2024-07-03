Оборонный пакт, который заключили Путин и Ким Чен Ын, свидетельствует о том, что происходит что-то более глобальное. Такое мнение 24 Каналу озвучила бывший аналитик ЦРУ по вопросам КНДР Сью Ми Терри.

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"Происходит нечто глобальное"

Сью Ми Терри отметила, что ранее Россия пыталась иметь более тесные отношения с Южной Кореей. Сейчас между различными экспертами продолжаются дискуссии, насколько долгосрочным будет сотрудничество Москвы с КНДР. Если война в Украине затянется, то это более долгосрочные отношения, если нет, то, возможно, Россия захочет отвернуться от Северной Кореи.

Но то, что за последние 24 года Путин не посетил Северную Корею, а теперь совершил визит и подписал оборонный пакт. Поэтому чувствуется, что происходит что-то более глобальное. Есть ощущение, что что-то абсолютно изменилось,

– сказала она.

Путина уже не хотят видеть в цивилизованных странах. Экс-сотрудница ЦРУ предположила, что российский диктатор может совершать визиты в страны-изгои и сотрудничать с ними.