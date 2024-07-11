Президент США Джо Байден объявил о новом пакете помощи для Украины, который может включать в себя зенитно-ракетный комплекс "Пэтриот". Анонс этого был сделан в начале встречи между президентом Украины Владимиром Зеленским и Джо Байденом в Вашингтоне. Детали нового пакета помощи станут известны позже, информацию о них будет предоставлять Пентагон.
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Байден объявил о новом пакете помощи Украине: может включать ЗРК Patriot
Президент Байден объявил о новом пакете помощи для Украины, возможно, включая ЗРК Patriot, во время встречи с президентом Зеленским в Вашингтоне. Детали будут позже по информации от Пентагона.