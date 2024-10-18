Об этом российский диктатор заявил на встрече со СМИ стран-участниц БРИКС.

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Заявление Путина о войне в Украине

Во время встречи 18 октября Владимир Путин заявил, что Россия якобы "не стремится перестроить мир". В то же время он добавил, что возникновение "новых центров силы" – это якобы естественный процесс.

Более того, российский президент заявил, что до "украинского кризиса довели западные страны", а сразу после этого открыто заявил, что война началась в 2014 году.

По мнению диктатора, изменения в мире начались до войны в Украине, а Россия же просто "пытается отвечать им".

На самом деле именно Россия начала против Украины сначала гибридную войну в 2014 году, а 24 февраля 2022 года Путин отдал приказ на полномасштабное вторжение в нашу страну.