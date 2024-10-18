Про це російський диктатор заявив на зустрічі з ЗМІ країн-учасниць БРІКС.

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Заява Путіна щодо війни в Україні

Під час зустрічі 18 жовтня Владімір Путін заявив, що Росія нібито "не прагне перебудувати світ". Водночас він додав, що виникнення "нових центрів сили" – це буцімто природний процес.

Ба більше, російський президент заявив, що до "української кризи довели західні країни", а одразу після цього відкрито заявив, що війна почалася у 2014 році.

На думку диктатора, зміни у світ почалися до війни в Україні, а Росія ж просто "намагається відповідати їм".

Насправді саме Росія розпочала проти України спочатку гібридну війну у 2014 році, а 24 лютого 2022 року Путін віддав наказ на повномасштабне вторгнення в нашу країну.