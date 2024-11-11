Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що на цих полігонах проходило тренування російських контрактників. Також росіяни на окупованих територіях вербують у свою армію місцевих жителів. Їм приходять повідомлення із закликом приєднуватись до війська окупантів на контрактній основі, а також пропонують грошову винагороду.

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Непогані новини

Андрющенко пояснив, що на полігонах відпрацьовували злагодження російські новоконтрактники із застосуванням стрілкової зброї та ствольної артилерії.

Проте це скоріше хороша новина, аніж погана. Не можна говорити, що цей полігон колись тотально не працював. Вся агломерація, починаючи від Маріуполя – селища Мелекіне, Білосарайської коси, Ялти, Юр'ївки, Урзуфу, Куликівського, Бабах-Тарами, до Новопетрівського полігону, до Бердянська, – всі ці бази завжди були заповнені окупантами,

– зазначив він.

Ці полігони були порожніми лише, коли відтреновували і відправляли на фронт підготовлені групи і на їхнє місце їхали нові. Однак, за словами Андрющенка, ніколи не було такого, щоб вони стояли разом з тими, кого відвели від лінії фронту. Це означає, що новоконтрактників стало менше, і росіяни не назбирали таку кількість, щоб забити ці бази на 100%.

За нашим спостереженням, вивільнилося 30%, які відвели підрозділам з півночі, що були відправлені на ротацію, злагодження і доукомплектування,

– підкреслив він.

Це свідчить про те, що на сьогодні росіяни, з урахуванням інтенсивності втрат, які вони зазнають на полі бою, не встигають збирати необхідну кількість людей, аби поповнювати в нуль свій особовий склад.

Вони втрачають на сьогодні приблизно 40 тисяч одиниць особового складу на місяць, а збирають, умовно, – 30 тисяч. Тобто у них лаг у 10 тисяч солдатів. Ми бачимо його сьогодні візуально, зокрема, на полігоні в Бабах-Тарама,

– зазначив Петро Андрющенко.

Якщо буде зберігатися така тенденція, це, на його думку, досить непогано. Це підкріплює припущення, що 2025 рік буде критичним для Росії, тому що виходить, що людський ресурс у них не безмежний.

Ховаються у лісосмузі

Крім того, на супутникових знімках полігонів можна побачити розташування окупантів між Куликівським і Бабах-Тарамою, яке було зафіксовано після ураження розташування ворога в районі Бердянська.

Судячи по них, окупанти розміщуються не безпосередньо на базах відпочинку, в пансіонатах і таке інше, а намагаються розтягнути свій особовий склад по лісосмузі, по посадках, і базуватись там.

Вони намагаються уникнути удару українських дронів чи ракет. Це дійсно ускладнює їхнє ураження і мінімізує втрати, тому що кучність там не така щільна, як на території, наприклад, бази відпочинку. Вочевидь окупанти відчувають тривожність, і це досить непогано,

– наголосив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

До слова, в окупованому Маріуполі росіяни проводять чистки серед місцевого населення, а також здійснюють допити та обшуки. Окупанти вчиняють це, щоб залякати людей. Їхнє бажання "накрити місто куполом", щоб припинити витік інформації щодо пересування військової техніки, а також тренувань та полігонів.