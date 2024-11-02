Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, наголосивши, що відновлення важливого залізничного вузла вплине на логістичні можливості противника. До слова, в окупованому Бердянську було підірвано залізничний міст між будівлею водоканалу та автомийкою по Східному проспекту. По ньому ворог перевозив військові вантажі.

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Залізничний вузол стає дійсно дуже важливим

Після відновлення залізничної ділянки, що перебувала під вогневим контролем ЗСУ, вона з'єднає Волноваху Донецької області з Розівкою на Запоріжжі.

Далі від Розівки – вже зациклена дорога щонайменше до Джанкою, що в окупованому Криму. До цього ланцюгу входить Розівка, Бердянськ, Іловайськ, Маріуполь, Мелітополь. А стартувати ця залізниця буде з Росії – з Ростова-на-Дону.

Тому логістичний Волноваський залізничний вузол стає дійсно дуже важливим. Він зараз починає потроху функціонувати і скоро запрацює повноцінно – як тільки росіяни зможуть полагодити залізничне полотно, що було пошкоджене,

– сказав радник міського голови Маріуполя.

На відновлення, за його словами, може піти приблизно місяць, і ближче до кінця листопада вже може запрацювати ця залізниця.

Це вже буде зовсім інша історія. Тут вже важливу роль відіграватиме Маріупольський порт, і Волноваха, і Бердянськ, Розівка,

– зауважив він.

Зверніть увагу! Розівка – це величезний хаб, територія якого використовується росіянами для формування резервів. Там є промислові зони, зокрема, елеватор, де зберігається зерно. Також окупанти використовують селище як військову базу.

Після того, як росіяни зайшли у Вугледар, під їхнім контролем зараз перебувають важливі логістичні шляхи, на думку Перта Андрющенка, – залізниця, порт, автошляхи. Все це стає серйозним викликом для Збройних Сил України на Запорізькому, а також Курахівському напрямках.

Маємо з цим щось робити,

– резюмував він.

Нагадаємо, що раніше повідомлялось, що полагодження частини залізничного полотна від Волновахи до Розівки, дозволить росіянам використовувати його для логістики з Ростова-на-Дону до Мелітополя та потім до Джанкоя. Відповідно, це залізничне коло стане альтернативою залізниці Кримського мосту.