Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, подчеркнув, что восстановление важного железнодорожного узла повлияет на логистические возможности противника. К слову, в оккупированном Бердянске был взорван железнодорожный мост между зданием водоканала и автомойкой по Восточному проспекту. По нему враг перевозил военные грузы.

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Железнодорожный узел становится действительно очень важным

После восстановления железнодорожного участка, который находившегося под огневым контролем ВСУ, он соединит Волноваху Донецкой области с Розовкой на Запорожье.

Далее от Розовки – уже зациклена дорога как минимум до Джанкоя, что в оккупированном Крыму. В эту цепь входит Розовка, Бердянск, Иловайск, Мариуполь, Мелитополь. А стартовать эта железная дорога будет из России – из Ростова-на-Дону.

Поэтому логистический Волновахский железнодорожный узел становится действительно очень важным. Он сейчас начинает понемногу функционировать, соединяя Донецк, Мариуполь, Мариуполь Ростов-на-Дону, и скоро заработает полноценно – как только россияне смогут починить железнодорожное полотно, что было повреждено,

– сказал советник городского головы Мариуполя.

На восстановление, по его словам, может уйти примерно месяц, и ближе к концу ноября уже может заработать эта железная дорога.

Это уже будет совсем другая история. Здесь уже важную роль будет играть Мариупольский порт, и Волноваха, и Бердянск, Розовка,

– отметил он.

Обратите внимание! Розовка – это огромный хаб, территория которого используется россиянами для формирования резервов. Там есть промышленные зоны, в частности, элеватор, где хранится зерно. Также оккупанты используют поселок как военную базу.

После того, как россияне зашли в Угледар, под их контролем сейчас находятся важные логистические пути, по мнению Перта Андрющенко, – железная дорога, порт, автодороги. Все это становится серьезным вызовом для Вооруженных Сил Украины на Запорожском, а также Кураховском направлениях.

Должны с этим что-то делать,

– резюмировал он.

Напомним, что ранее сообщалось, что починка части железнодорожного полотна от Волновахи до Розовки, позволит россиянам использовать его для логистики из Ростова-на-Дону в Мелитополь и затем в Джанкой. Соответственно, этот железнодорожный круг станет альтернативой железной дороге Крымского моста.