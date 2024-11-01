В то же время Владимир Путин говорит, что обеспокоен медицинским лечением ветеранов своей армии, передает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны.

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Почему возникли жалобы на российское военное командование

Жалобы на военное командование России усилил бывший инструктор отрядов "Шторм-Z".

Он обвинил командиров вооруженных сил России в том, что они отправили на передовую под Курахово раненых военнослужащих медицинской роты, которая принадлежит 57-му мотострелковому полку.

Бывший инструктор отрядов "Шторм-Z" сообщил, что российское командование не обеспечило этим бойцам надлежащей медицинской помощи. Вместо этого держало их в заложниках в "медицинском подвале".

По его словам, командиры обещали освободить раненых за взятку в размере полтора миллиона рублей. Российские власти якобы отреагировали на эти жалобы и закрыли "медицинские подвалы", но пропагандист утверждает, что такая практика удержания раненых до сих пор существует.

Россиянин также добавил, что российское командование отправляет раненых в штурмы, полагаясь на "мясные атаки". Такая тактика приводит к значительным потерям живой силы.