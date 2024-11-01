Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ. Всего за прошедшие сутки было зафиксировано 170 боевых столкновений.

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Что происходит на разных направлениях фронта

На Харьковском направлении враг штурмовал три раза в районах населенных пунктов Волчанск и Волчанские Хутора.

На Купянском направлении за сутки произошло 15 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Петропавловки, Колесниковки, Загрызово, Лозовой, Берестового и Вишневого.

Что происходит на Харьковщине: смотрите на карту

На Лиманском направлении враг атаковал 21 раз. Россияне пытались продвинуться вперед вблизи Катериновки, Степного, Грековки, Тернов и в Серебрянском лесу.

На Краматорском направлении зафиксировано одно боестолкновение в районе Часового Яра.

На Торецком направлении враг совершил три атаки неподалеку Торецка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 35 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах Луча, Лысовки и Вишневого.

Ситуация на Покровском направлении: смотрите на карте

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 60 атак позиций наших войск вблизи Новоселидовки, Кременной Балки, Новодмитровки, Островского, Максимильяновки, Антоновки и Елизаветовки. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Антоновка и Елизаветовка.

Россияне продолжают атаки на Кураховском направлении: смотрите на карте

На Времовском направлении противник совершил пять штурмов наших позиций в районах Богоявленки и Трудового. Активно задействовал для ударов на направлении штурмовую и бомбардировочную авиацию.

На Ореховском направлении оккупанты дважды атаковали в направлении Новоданиловки, получили жесткий отпор, понесли потери.

На Приднепровском направлении российские захватчики штурмовали позиции наших подразделений четыре раза, успеха эти действия им не принесли.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

В Генштабе ВСУ добавили, что на границе с Черниговской и Сумской областями враг с территории России активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Также продолжается операция в Курской области. По имеющейся информации, российская авиация за минувшие сутки нанесла 21 удар с применением 33 КАБов по своей территории.