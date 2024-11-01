Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ. Загалом протягом минулої доби було зафіксовано 170 бойових зіткнень.

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Що відбувається на різних напрямках фронту

На Харківському напрямку ворог штурмував три рази в районах населених пунктів Вовчанськ та Вовчанські Хутори.

На Куп'янському напрямку за добу відбулося 15 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Колісниківки, Загризового, Лозової, Берестового та Вишневого.

Що відбувається на Харківщині: дивіться на карту

На Лиманському напрямку ворог атакував 21 раз. Росіяни намагалися просунутись уперед поблизу Катеринівки, Степового, Греківки, Тернів та у Серебрянському лісі.

На Краматорському напрямку зафіксовано одне боєзіткнення в районі Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог здійснив три атаки неподалік Торецька.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 35 штурмових і наступальних дій агресора в районах Променя, Лисівки та Вишневого.

Ситуація на Покровському напрямку: дивіться на карті

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 60 атак позицій наших військ поблизу Новоселидівки, Кремінної Балки, Новодмитрівки, Острівського, Максимільянівки, Антонівки та Єлизаветівки. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Антонівка та Єлизаветівка.

Росіяни продовжують атаки на Курахівському напрямку: дивіться на карті

На Времівському напрямку противник здійснив п'ять штурмів наших позицій у районах Богоявленки та Трудового. Активно задіював для ударів на напрямку штурмову і бомбардувальну авіацію.

На Оріхівському напрямку окупанти двічі атакували в напрямку Новоданилівки, отримали жорстку відсіч, зазнали втрат.

На Придніпровському напрямку російські загарбники штурмували позиції наших підрозділів чотири рази, успіху ці дії їм не принесли.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

В Генштабі ЗСУ додали, що на кордоні з Чернігівською та Сумською областями ворог з території Росії активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.

Також триває операція в Курській області. За наявною інформацією, російська авіація за минулу добу завдала 21 удару із застосуванням 33 КАБів по своїй території.