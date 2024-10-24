Данные о строительстве и соответствующее видео привел Центр журналистских расследований.

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Враг пытается защитить Крымский мост

На восточном пролете виадука захватчики соединили первые два пирса с южной стороны, а с северной могут сделать это в течение ближайшей недели. О строительстве свидетельствуют спутниковые данные Европейского космического агентства.

Наряду с новым параллельным мостом, назначение которого на сегодня остается неизвестным, в море появляются металлические "ежи", которые в прошлом месяце показывал ЦЖР, а также, очевидно, установлены метки для обустройства еще одной линии защиты. Напомним, что под Керченским мостом оккупанты устанавливают сооружения из металлических свай, между которыми – забор из металлических решеток. Эти конструкции, очевидно, должны защищать бетонные опоры как от подводных, так и надводных атак морских дронов,

– говорится в материале.

Незаконные сооружения в Крыму / Фото Центр журналистских расследований

Мосты достаточно широкие – например, там может проехать в одну сторону гражданская крупногабаритная техника (грузовой автомобиль или строительный кран) и, конечно, военная, как ЗРК "Панцирь – С1".