Дані про будівництво та відповідне відео навів Центр журналістських розслідувань.

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Ворог намагається захистити Кримський міст

На східному прольоті віадука загарбники з'єднали перші два пірси з південної сторони, а з північної можуть зробити це протягом найближчого тижня. Про будівництво свідчать супутникові дані Європейської космічної агенції.

Поряд з новим паралельним мостом, призначення якого на сьогодні залишається невідомим, у морі з'являються металеві "їжаки", які минулого місяця показував ЦЖР, а також, вочевидь, встановлені мітки для облаштування ще однієї лінії захисту. Нагадаємо, що під Керченським мостом окупанти встановлюють споруди із металевих паль, між якими – паркан з металевих ґрат. Ці конструкції, вочевидь, мають захищати бетонні опори як від підводних, так і надводних атак морських дронів,

– ідеться в матеріалі.

Незаконні споруди в Криму / Фото Центр журналістських розслідувань

Мости досить широкі – наприклад, там може проїхати в один бік цивільна великогабаритна техніка (вантажний автомобіль або будівельний кран) і, звісно, військова, як от ЗРК "Панцирь – С1".