Дрони фіксували у Сакському районі, біля Євпаторії, Сімферополя. Тепер російське опозиційне видання ASTRA написало про наслідки атаки по Криму.

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В окупованому Криму пошкоджено радіолокаційну станцію

Напередодні російське міноборони відзвітувало про знищення 10 безпілотників над анексованим Кримом. Як розповіли ASTRA джерела в екстрених службах регіону, БпЛА намагалися атакувати мобільний пункт 31 дивізії ППО, розташований за кілька кілометрів від села Оленівка,

– сказано в повідомленні.

В результаті один дрон вибухнув і пошкодив мобільну станцію радіолокації. Джерела стверджують, що постраждалих серед цивільних немає. Водночас не ясно, чи є жертви серед російських військових.

Де село Оленівка у Криму: показуємо на карті

Як бачимо, це один з найзахідніших населених пунктів Криму, який розташований на Тарханкутському півострові.