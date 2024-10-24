Про це писали російські ЗМІ. До цього окупанти бідкалися про "масовану атаку безпілотниками".

До теми Майже по всьому півострову: росіяни бідкаються про "масовану атаку БпЛА" по Криму

Що відомо про вибухи біля Севастополя і Бельбека

Вибухи у тимчасово окупованому Севастополі, що в Криму, пролунали після 01:10. Спочатку про них писали місцеві телеграм-канали, а згодом підтвердила й окупаційна влада.

За даними телеграм-каналу "Кримський вітер", очевидці також писали й про "роботу ППО" у Балаклаві, що поблизу міста. Також гучні звуки прогриміли й біля аеропорту Бельбек, що також недалеко від Севастополя.

Згодом так званий "губернатор" Севастополя Міхаіл Развожаєв також повідомив про те, що "працювала ППО", а також наголосив, що "всі служби приведені у бойову готовність".

За даними окупанта, військові на значному віддаленні від берега над акваторією Чорного моря буцімто знищили 1 ракету. За попередніми даними, жодні цивільні об'єкти в місті не постраждали.

Цікаво, що місцеві зазначали, як російський "Панцир" стріляв із району Ялтинського кільця. Це трохи далі від самого Севастополя.

У "Кримському вітру" також з посиланням на підписників пишуть, що від Балаклави й до центру Севастополя було чути два вибухи, а в районі аеродрому Бельбек чули три вибухи. Тому щось тут точно не сходиться, і, вочевидь, десь таки міг бути приліт.

До слова, росіяни жалілися про "масовану атаку безпілотниками" на Крим ще ввечері 23 жовтня. Дрони нібито фіксували поблизу Сімферополя, Євпаторії, Саків та західного узбережжя півострова.