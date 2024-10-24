Дроны фиксировали в Сакском районе, возле Евпатории, Симферополя. Теперь российское оппозиционное издание ASTRA написало о последствиях атаки по Крыму.

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В оккупированном Крыму повреждена радиолокационная станция

Накануне российское минобороны отчиталось об уничтожении 10 беспилотников над аннексированным Крымом. Как рассказали ASTRA источники в экстренных службах региона, БПЛА пытались атаковать мобильный пункт 31 дивизии ПВО, расположенный в нескольких километрах от села Еленовка,

– сказано в сообщении.

В результате один дрон взорвался и повредил мобильную станцию радиолокации. Источники утверждают, что пострадавших среди гражданских нет. В то же время не ясно, есть ли жертвы среди российских военных.

Где село Еленовка в Крыму: показываем на карте

Как видим, это один из самых западных населенных пунктов Крыма, который расположен на Тарханкутском полуострове.