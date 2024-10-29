Про це в етері 24 Каналу зазначив заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов, підкресливши, що цей об'єкт важливий, хоча й сам міст невеликий.

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Спротив тримає в напрузі окупантів

Вже точно відомо, що вибух був, його підтвердили й самі росіяни. Якщо партизанам вдається продовжувати такі акції, а окупантам потім доводиться пояснювати, що все в них начебто під контролем, а пропагандисти пишуть, що це були просто "навчання", це, зі слів Дудукалова, свідчить про те, що спротив у Бердянську на третьому році повномасштабної війни тримає в напрузі російських загарбників.

Цю акцію можна вважати вдалою хоча б через те, що вона взагалі відбулася, ще й під носом окупантів. Цей міст невеликий за розміром, але він є єдиним шляхом, який сполучає залізничний вокзал і все, що розташовано за ним – інфраструктуру залізниці в Бердянську,

– розповів Дудукалов.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що цей залізничний міст росіяни використовували для перевезення військових вантажів. Через його пошкодження в окупантів тепер виникнуть проблеми з доставленням паливно-мастильних матеріалів, зброї та боєприпасів. Залізничне сполучення з Бердянськом паралізовано.