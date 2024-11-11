Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что на этих полигонах проходила тренировка российских контрактников. Также россияне на оккупированных территориях вербуют в свою армию местных жителей. Им приходят сообщения с призывом присоединяться к армии оккупантов на контрактной основе, а также предлагают денежное вознаграждение.

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Неплохие новости

Андрющенко объяснил, что на полигонах отрабатывали слаживание российские новоконтрактники с применением стрелкового оружия и ствольной артиллерии.

Однако это скорее хорошая новость, чем плохая. Нельзя говорить, что этот полигон когда-то тотально не работал. Вся агломерация, начиная от Мариуполя – поселка Мелекино, Белосарайской косы, Ялты, Юрьевки, Урзуфа, Куликовского, Бабах-Тарамы, до Новопетровского полигона, до Бердянска, – все эти базы всегда были заполнены оккупантами,

– отметил он.

Эти полигоны были пустыми только, когда оттренировали и отправляли на фронт подготовленные группы и на их место ехали новые. Однако, по словам Андрющенко, никогда не было такого, чтобы они стояли вместе с теми, кого отвели от линии фронта. Это означает, что новоконтрактников стало меньше, и россияне не насобирали такое количество, чтобы забить эти базы на 100%.

По нашим наблюдениям, высвободилось 30%, которые отвели подразделениям с севера, что были отправлены на ротацию, слаживание и доукомплектование,

– подчеркнул он.

Это свидетельствует о том, что на сегодня россияне, с учетом интенсивности потерь, которые они несут на поле боя, не успевают собирать необходимое количество людей, чтобы пополнять в ноль свой личный состав.

Они теряют на сегодня примерно 40 тысяч единиц личного состава в месяц, а собирают, условно, – 30 тысяч. То есть у них лаг в 10 тысяч солдат. Мы видим его сегодня визуально, в частности, на полигоне в Бабах-Тарама,

– отметил Петр Андрющенко.

Если будет сохраняться такая тенденция, это, по его мнению, довольно неплохо. Это подкрепляет предположение, что 2025 год будет критическим для России, потому что выходит, что человеческий ресурс у них не безграничен.

Прячутся в лесополосе

Кроме того, на спутниковых снимках полигонов можно увидеть расположение оккупантов между Куликовским и Бабах-Тарамой, которое было зафиксировано после поражения расположения врага в районе Бердянска.

Судя по ним, оккупанты теперь размещаются не на базах отдыха, в пансионатах и т.д., а пытаются растянуть свой личный состав по лесополосе, по посадкам, и базироваться там.

Они пытаются избежать удара украинских дронов или ракет. Это действительно затрудняет их поражение и минимизирует потери, потому что кучность там не такая плотная, как на территории, например, базы отдыха. Видимо оккупанты тревожатся, и это довольно неплохо,

– отметил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

К слову, в оккупированном Мариуполе россияне проводят чистки среди местного населения, а также осуществляют допросы и обыски. Оккупанты совершают это, чтобы запугать людей. Их желание "накрыть город куполом", чтобы прекратить утечку информации о передвижении военной техники, а также тренировок и полигонов.