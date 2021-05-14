На Медведчука надели электронный браслет, – СМИ
Пророссийского нардепа Виктора Медведчука 13 мая суд отправил под домашний арест. Впоследствии стало известно, что на него якобы надели электронный браслет.
Источник:"Українські новини"
Электронное средство контроля на Медведчука надели поздно вечером 13 мая. Это якобы произошло в здании Нацполиции Киева.
Браслет надели. Прокурор присутствовал при надевании электронного средства контроля,
– говорится в сообщении.
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