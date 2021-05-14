Пророссийского нардепа Виктора Медведчука 13 мая суд отправил под домашний арест. Впоследствии стало известно, что на него якобы надели электронный браслет.

Электронное средство контроля на Медведчука надели поздно вечером 13 мая. Это якобы произошло в здании Нацполиции Киева. Браслет надели. Прокурор присутствовал при надевании электронного средства контроля,

– говорится в сообщении. Обратите внимание! Журналисты 24 канала пытаются связаться с прокуратурой для подтверждения или опровержения информации. Новость дополняется...