Порошенко поскандалив в ефірі "Ради"

Інцидент трапився 16 грудня під час сесії Верховної Ради. Гостем телеканалу у той момент був голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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Ведучі запропонували Порошенку присісти та долучитися до ефіру, однак він не захотів. Лідер "Європейської Солідарності" звинуватив журналістів у нібито упередженості. Він заявив, що грошей у парламенту на перформатування "Ради" не було і вимагав відповіді на питання, де їх взяли. Водночас ведучі порадили політику звернутися з цим питанням до нардепів. Він вів свій спіч спиною до камер, тому йому порадили хоча б розвернутися обличчям до глядачів.

Петре Олексійовичу, скандалити у прямому ефірі – це не ваше,

– сказав Гетманцев.

Відтак Порошенко вибачився за свою поведінку та повернувся обличчям до глядачів. Після того він заявив, що влада витратила гроші платників податків на відкриття телеканалу і назвав це "корупційною оборудкою". У той момент до нього з мікрофоном підійшла ведуча.

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Політик став мемом

У соцмережах українці назвали цю ситуацію "цирком" та одразу почали жартувати через такі дії нардепа. Порошенко надихнув користувачів на створення мемів.

Скандал через Олексія Семенова

Напередодні нардепка від "Європейської Солідарності" Ірина Геращенко обурилася, що на каналі "Рада" "працює людина, яка ставила канали Медведчука". Мовиться про медіаменеджера Олексія Семенова, який працював над запуском телеканалів "112 Україна" у 2013 – 2014 роках і NewsOne – у 2015 – 2017 роках.

До 2019 року Семенов також працював і над створенням "Прямого каналу", однак про це у "ЄС" чомусь не згадують.

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