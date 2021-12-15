Таку думку в ефірі 24 каналу висловила заступниця глави фракції "слуг" Євгенія Кравчук. За її словами, такі принципи закладені у статут телеканалу.
До теми Канал "Рада" оновлює формат: на ньому працюватиме політтехнолог, який потрапив у секс-скандал
"Має бути нормальна роз'яснювальна робота, але не старою картинкою, технікою й підходами 15-річної давності", – наголосила Кравчук.
Канал має бути цілодобовим та з новими форматами
На думку депутатки, вона рада, що люди так широко почули про існування каналу. Це важливо, бо люди мають розуміти, як пишуть, складають та реалізують закони.
На жаль, коли дивитися трансляцію Верховної Ради, то можна з'їхати з глузду, а не зрозуміти, що таке законодавство чи як мінятиметься країна після ухвалення того чи іншого закону,
– зазначила вона.
Кравчук зауважила, що "Рада" має стати сучасним інформаційним мовником. Окрім того мовлення телеканалу має бути цілодобовим. "Практично із самого ранку до пізньої ночі", – додала вона.
Кравчук розповіла про перезапуск телеканалу "Рада": дивіться відео
Перезапуск каналу "Рада": головне
- Про те, що "Раду" переформатували та запускають в ефір у новому вигляді повідомив директор телеканалу. Канал із парламентського мовника перетворився на інформаційний.
- За інформацією ЗМІ, перезапуском каналу займається Олексій Семенов, який запускав канали проросійського політика Віктора Медведчука та "Прямий".
- На оновленому каналі працюватиме одіозний політтехнолог Володимир Петров. Він є організатором у 2018 році секс-скандалу про начебто домагання з боку поліціянта. Окрім скандального політтехнолога, на "Раді" працюватимуть і колишні ведучі "112 Україна" та ZIK.