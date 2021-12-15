"Рада" вийшла в ефір в оновленому форматі 15 грудня. Телеканал з парламентського мовника перетворився на інформаційний.

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Серед ведучих "Ради" – журналісти з медведчуківських ЗМІ

У мережі оприлюднили проморолик оновленого телеканалу. З нього стає зрозуміло, що там працюватимуть

  • колишні ведучі "112 Україна" Вадим Колодійчук та Анастасія Красницька,
  • ексведучий ZIK Назар Довгий,
  • ведучий каналу Live Максим Зборовський,
  • Лариса Богданова та Наталія Андрощук.

Рада оновила формат: що відомо

  • Телеканал "Рада" вийшов в ефір в оновленому форматі та у новій студії. На ньому працюватиме відомий політтехнолог Володимир Петров, який раніше потрапив у секс-скандал.
  • Оновлене мовлення стартувало у режимі телемарафону, однак там планують запускати й токшоу.
  • За інформацією ЗМІ, перезапуском каналу займається Олексій Семенов, який запускав канали проросійського політика Віктора Медведчука та "Прямий".

Проморолик запуску оновленої "Ради": дивіться відео