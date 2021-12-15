"Рада" вийшла в ефір в оновленому форматі 15 грудня. Телеканал з парламентського мовника перетворився на інформаційний.
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Серед ведучих "Ради" – журналісти з медведчуківських ЗМІ
У мережі оприлюднили проморолик оновленого телеканалу. З нього стає зрозуміло, що там працюватимуть
- колишні ведучі "112 Україна" Вадим Колодійчук та Анастасія Красницька,
- ексведучий ZIK Назар Довгий,
- ведучий каналу Live Максим Зборовський,
- Лариса Богданова та Наталія Андрощук.
Рада оновила формат: що відомо
- Телеканал "Рада" вийшов в ефір в оновленому форматі та у новій студії. На ньому працюватиме відомий політтехнолог Володимир Петров, який раніше потрапив у секс-скандал.
- Оновлене мовлення стартувало у режимі телемарафону, однак там планують запускати й токшоу.
- За інформацією ЗМІ, перезапуском каналу займається Олексій Семенов, який запускав канали проросійського політика Віктора Медведчука та "Прямий".
Проморолик запуску оновленої "Ради": дивіться відео