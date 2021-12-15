"Рада" вышла в эфир в обновленном формате 15 декабря. Телеканал из парламентского вещателя превратился в информационный.

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Среди ведущих "Рады" – журналисты из медведчуковских СМИ

В сети обнародовали проморолик обновленного телеканала. Из него становится понятно, что там будут работать

бывшие ведущие "112 Украина" Вадим Колодийчук и Анастасия Красницкая,

экс-ведущий ZIK Назар Довгий,

ведущий канала Live Максим Зборовский,

Лариса Богданова и Наталья Андрощук.

Рада обновила формат: что известно

Телеканал "Рада" вышел в эфир в обновленном формате и в новой студии. На нем будет работать известный политтехнолог Владимир Петров, который ранее попал в секс-скандал.

Обновленное вещание стартовало в режиме телемарафона, однако там планируют запускать и ток-шоу.

По информации СМИ, перезапуском канала занимается Алексей Семенов, который запускал каналы пророссийского политика Виктора Медведчука и "Прямой".

Проморолик запуска обновленной "Рады": смотрите видео