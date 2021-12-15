"Рада" вышла в эфир в обновленном формате 15 декабря. Телеканал из парламентского вещателя превратился в информационный.
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Среди ведущих "Рады" – журналисты из медведчуковских СМИ
В сети обнародовали проморолик обновленного телеканала. Из него становится понятно, что там будут работать
- бывшие ведущие "112 Украина" Вадим Колодийчук и Анастасия Красницкая,
- экс-ведущий ZIK Назар Довгий,
- ведущий канала Live Максим Зборовский,
- Лариса Богданова и Наталья Андрощук.
Рада обновила формат: что известно
- Телеканал "Рада" вышел в эфир в обновленном формате и в новой студии. На нем будет работать известный политтехнолог Владимир Петров, который ранее попал в секс-скандал.
- Обновленное вещание стартовало в режиме телемарафона, однако там планируют запускать и ток-шоу.
- По информации СМИ, перезапуском канала занимается Алексей Семенов, который запускал каналы пророссийского политика Виктора Медведчука и "Прямой".
Проморолик запуска обновленной "Рады": смотрите видео