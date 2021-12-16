Порошенко поскандал в эфире "Рады"
Инцидент произошел 16 декабря после сессии Верховной Рады. Гостем телеканала в тот момент был глава комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.
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Ведущие предложили Порошенко присесть и присоединиться к эфиру, но он не захотел. Лидер "Европейской Солидарности" обвинил журналистов в якобы предвзятости. Он заявил, что денег у парламента на перформатирование Рады не было и требовал ответа на вопрос, где их взяли. В то же время, ведущие посоветовали политику обратиться с этим вопросом к нардепам. Он вел свой спич спиной к камерам, поэтому ему посоветовали хотя бы развернуться лицом к зрителям.
Петр Алексеевич, скандалить в прямом эфире – это не ваше,
– сказал Гетманцев.
Порошенко принес извинения за свое поведение и повернулся лицом к зрителям. После того он заявил, что власти потратили деньги налогоплательщиков на открытие телеканала и назвал это "коррупционной сделкой". В тот момент к нему с микрофоном подошла ведущая.
Порошенко поскандалил в прямом эфире телеканала "Рада": смотрите видео
Политик стал мемом
В соцсетях украинцы назвали эту ситуацию "цирком" и сразу начали шутить из-за таких действий нардепа. Порошенко вдохновил пользователей на создание мемов.
Скандал из-за Алексея Семенова
Накануне нардеп от "Европейской Солидарности" Ирина Геращенко возмутилась, что на канале "Рада" "работает человек, который ставил каналы Медведчука". Речь идет о медиаменеджере Алексее Семенове, который работал над запуском телеканалов "112 Украина" в 2013 – 2014 годах и NewsOne – в 2015 – 2017 годах.
До 2019 года Семенов также работал и над созданием "Прямого канала", однако об этом в "ЕС" почему-то не упоминают.
Перезапуск канала "Рада": главное
- "Раду" переформатировали с парламентского вещателя на информационный телеканал.
- На обновленном канале будет работать одиозный политтехнолог Владимир Петров, которого подозревают в секс-скандале о якобы домогательстве со стороны полицейского.
- Также в "Раде" будут работать и бывшие ведущие "112 Украина" и ZIK.