На кадрах, оприлюднених у мережі, видно Порошенка, який йде в напрямку до автомобіля. Вслід за п'ятим українським президентом прямували слідчі ДБР.

Раніше Порошенко увірвався у прямий ефір каналу "Рада" і вже став мемом: відео скандалу

Порошенко проігнорував слідчих

"Візьміть повістку, будь ласка", – зверталися правоохоронці до Порошенка. Втім, політик проігнорував їх та сів у машину. Коли один із чоловіків, які його супроваджували, закривав двері, пролунав лайливий вигук. "Поїхали, йо* твою мать", – сказав хтось у салоні авто. Хто саме це був – достеменно невідомо. Після цього нардеп поїхав від будівлі парламенту.

Порошенко проігнорував слідчих ДБР: дивіться відео

Нардепу хотіли вручити повістку

У Державному бюро розслідувань повідомили, що 17 грудня Порошенку намагалися вручити повістку про виклик. Втім, зробити цього так і не вдалося.

У відомстві хочуть поспілкуватися з політиком щодо злочинної схеми постачання вугілля із тимчасово окупованих територій та сприяння бойовикам.

Відповідне кримінальне провадження розcлідують за статтями про фінансування тероризму, створення терористичної організації та державну зраду.

Зверніть увагу! Раніше колишній заступник генпрокурора Віктор Трепак повідомив, що Порошенку можуть оголосити підозру в "справі Медведчука". Її нібито може підписати заступник Венедіктової.