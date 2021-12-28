Об официальном письме СМИ сообщили в Офисе генпрокурора. В распоряжение журналисты получили копию документа.
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Главу Верховной Рады проинформировали о подозрении нардепу
Исполняющий обязанности генерального прокурора сообщил главе Верховной Рады Украины об уведомлении о подозрении народному депутату соответствующим письмом, направленным непосредственно 20 декабря 2021 года,
– рассказали в Офисе генпрокурора.
Письмо было направлено 20 декабря – в связи с неявкой нардепа в орган досудебного расследования. Ранее сопредседатель "Европейской Солидарности" Ирина Геращенко сообщала, что официальных уведомлений о подозрении Порошенко Стефанчук не получал.
Копия официального письма спикеру ВРУ / Фото Интерфакс-Украина
Коротко о подозрении Петру Порошенко в госизмене:
- ГБР сообщило о подозрении пятому президенту Украины Петру Порошенко 20 декабря.
- Политика подозревают в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций.
- Речь идет о преступной схеме поставок угля со временно оккупированных территорий.
- Сообщения о подозрении направили по месту жительства, регистрации, а также по месту работы.
- Сам Порошенко заявил, что находится за границей, вернуться в Украину он планирует в первой половине января.
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