Порошенко 17 января вернулся в Украину. Заседание назначили на 11:00, однако оно стартовало лишь около 11:40.
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В суде избирают меру пресечения для Порошенко
Избирают меру пресечения Порошенко по так называемому "угольному делу" в Печерском районном суде Киева. Прокуроры просят взять пятого президента под стражу.
Адвокаты говорят, что сообщения о подозрении не было
Защитники Порошенко утверждают, что отрицают то, что нардеп является подозреваемым по делу. Мол, никакого сообщения о подозрении политик не получал. Также адвокаты утверждают, что о заседании узнали из СМИ и никаких документов об этом не получали.
Защитники просили материалы дела для ознакомления. Судья отметил, что рассмотрение ходатайств должно проходить позже.
Рассмотрение дела Порошенко: прямой эфир из-под суда
Возвращение Порошенко в Украину: коротко
- Утром 17 января Петр Порошенко прибыл из Варшавы в аэропорт "Жуляны". Его сопровождали жена, нардепы из "Евросолидарности" и журналисты.
- Во время прохождения пятым президентом паспортного контроля возникли трудности – его встретили представители Государственного бюро расследований. Пограничники забрали паспорт политика и 15 минут не отдавали его.
- Представители ГБР пытались вручить политику повестку о вызове в суд и копию ходатайства о мере пресечения. Однако он отказался их взять.
Дело Порошенко: что известно
- Государственное бюро расследований 20 декабря 2021 года сообщило о подозрении в государственной измене.
- Политик является фигурантом так называемого "угольного дела". По версии следствия, Порошенко в 2014 – 2015 годах использовал свои полномочия главы государства, чтобы незаконно прекратить поставки угля из ЮАР. В то же время подписал по требованию России договор на поставку угля в Украину с оккупированных территорий Донбасса, которыми руководят российские боевики.
- 17 декабря детективы ГБР пытались вручить пятому президенту повестку. Однако он сбежал от следователей, просто сев в авто. Впоследствии нардеп полетел за границу, в "поездку, которую давно планировал".
- В то же время ГБР утверждает, что Порошенко купил билеты на самолет после того, как ему пытались вручить повестку.
- 23 декабря нардеп не явился на вызов. Он записал видеообращение, в котором сообщил, что находится за границей и вернется в середине января 2022 года.
- 6 января появилась информация о том, что Печерский райсуд наложил арест на имущество Порошенко.
- "Следствие.Инфо" сообщило, что политик перед арестом имущества переписал корпорацию Roshen на своего сына.
- Сам Порошенко убежден, что его не арестуют, потому что для этого якобы нет оснований.