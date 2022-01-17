Порошенко 17 января вернулся в Украину. Заседание назначили на 11:00, однако оно стартовало лишь около 11:40.

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В суде избирают меру пресечения для Порошенко

Избирают меру пресечения Порошенко по так называемому "угольному делу" в Печерском районном суде Киева. Прокуроры просят взять пятого президента под стражу.

Адвокаты говорят, что сообщения о подозрении не было

Защитники Порошенко утверждают, что отрицают то, что нардеп является подозреваемым по делу. Мол, никакого сообщения о подозрении политик не получал. Также адвокаты утверждают, что о заседании узнали из СМИ и никаких документов об этом не получали.

Защитники просили материалы дела для ознакомления. Судья отметил, что рассмотрение ходатайств должно проходить позже.

Рассмотрение дела Порошенко: прямой эфир из-под суда

Возвращение Порошенко в Украину: коротко

Утром 17 января Петр Порошенко прибыл из Варшавы в аэропорт "Жуляны". Его сопровождали жена, нардепы из "Евросолидарности" и журналисты.

Во время прохождения пятым президентом паспортного контроля возникли трудности – его встретили представители Государственного бюро расследований. Пограничники забрали паспорт политика и 15 минут не отдавали его.

Представители ГБР пытались вручить политику повестку о вызове в суд и копию ходатайства о мере пресечения. Однако он отказался их взять.

Дело Порошенко: что известно