Народный депутат в очередной раз повторил то, что дело о госизмене якобы является сфабрикованным. Об этом Петр Порошенко заявил во время брифинга в украинском доме в Варшаве.

Обратите внимание Порошенко выбрал собственное эго, а не репутацию страны, – Офис Президента

Порошенко придет в суд

Петр Порошенко заявил, что придет на заседание суда 17 января после возвращения в Украину. Однако он уверен, что доказательств по делу о государственной измене и финансировании терроризма недостаточно для избрания ему меры пресечения.

Дополняем новость…