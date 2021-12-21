Петр Порошенко сообщил, что сейчас он находится в польской столице Варшаве. Там он имеет многочисленные встречи с польскими и европейскими политиками.

Важно В подозрении Петру Порошенко нашли курьезный ляп

Как отметил Порошенко, целью этих встреч является формирование мощной коалиции в поддержку Украины и противодействия России.

Сегодня, когда вся Европа, мир и вся Украина должны объединиться против Путина, в Украине происходят странные вещи. Мне передают "привет" из Офиса Президента о том, что они "с пониманием отнесутся к тому, если бы я остался в Европе". Я не предоставлю им такого подарка,

– подчеркнул политик.

Он отметил, что вернется в Украину в первой половине января, но "по своему графику". Свое подозрение в госизмене Порошенко объяснил падением рейтингов и "невозможностью ничего предложить обществу".

"Как только я вернусь, мы поговорим о государственной измене и о содействии в финансировании терроризма. Но сообщение о подозрении главе государства является переходом красных линий. Это уже не шутки. За это придется отвечать", – сказал Порошенко.

Порошенко отреагировал на подозрение: смотрите видео

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