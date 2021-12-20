В Офисе генпрокурора сообщили, что повторно вызвали Порошенко в помещение ГБР на 23 декабря, на 10:00. Именно тогда будут решать вопрос о вручении ходатайства об избрании меры пресечения.

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Пока неизвестно, о какой мере пресечения будут ходатайствовать

Относительно того, о какой мере пресечения будут ходатайствовать, в Офисе генпрокурора не конкретизировали. Говорят, что это будет зависеть от многих факторов.

На это будут влиять многие факторы, прежде всего, поведение подозреваемого, наличие рисков. Поэтому мы не можем сообщить, какое будет принято решение относительно меры пресечения,

– пояснил заместитель начальника департамента по надзору за органами госбезопасности Офиса генпрокурора Иван Кисилевич.

Если Порошенко снова не явится к прокурорам, подчеркнул Кисилевич, то вопрос будут рассматривать согласно Уголовно-процессуальному кодексу.

О подозрении Порошенко стало известно 20 декабря

О подозрении 5-му президенту Украины стало известно 20 декабря.

Об этом сообщил экс-секретарь СНБО Александр Турчинов. Он назвал дело "фальсифицированным".

Речь идет об уголовном деле относительно схемы поставки угля из временно оккупированного Донбасса и содействия пророссийским боевикам группой украинцев.

В ГБР пояснили, что Порошенко подозревают в том, что он находился в сговоре с высшим российским руководством.

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Смотрите объяснение ГБР относительно подозрения Петру Порошенко: