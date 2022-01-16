Народний депутат вкотре повторив те, що справа про держзраду нібито є сфабрикованою. Про це Петро Порошенко заявив під час брифінгу в українському домі в Варшаві.

Зверніть увагу Порошенко обрав власне его, а не репутацію країни, – Офіс Президента

Порошенко прийде до суду

Петро Порошенко заявив, що прийде на засідання суду 17 січня після повернення до України. Однак він впевнений, що доказів у справі про державну зраду та фінансування тероризму не достатньо для обрання йому запобіжного заходу.

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