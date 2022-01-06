Також, як повідомив Петро Порошенко, він має намір з'явитися у суді.

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Своє повернення в Україну нардеп пояснив так:

Повертаюся не для того, щоби захищатися від Зеленського, а для того, щоб захищати Україну від некомпетентного керівництва і зовнішньої агресії.

Тим часом з 10 по 15 січня він працюватиме в Європі над захистом України від російської агресії.

"Сьогодні слід, попри тривалий святковий період, багато зробити задля активізації західної підтримки нашої держави. Працювати з європейськими та американськими партнерами", – заявив Порошенко.

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20 грудня п'ятому президенту оголосили підозру в державній зраді. Підставою для цього стали докази у торгівлі з проросійськими бойовиками на Донбасі. Мовиться про купівлю вугілля.

За версією слідства, у 2014 – 2015 роках Порошенко блокував поставлення вугілля з Південно-Африканської Республіки та на вимогу Росії уклав угоду з бойовиками.

Під час оголошення підозри політик перебував у Варшаві. У своєму відеозверненні він сказав, що повернеться в Україну у першій половині січня, але "за своїм графіком".

Адвокат п'ятого президента підтвердив, що Порошенко повернеться в Україну, проте "не у ті дати, коли цього хоче прокуратура і ДБР".

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Текст публікації Пера Порошенка:

Сьогодні слід, попри тривалий святковий період, багато зробити задля активізації західної підтримки нашої держави. Працювати з європейськими та американськими партнерами.

Коли при владі неадеквати, опозиція має діяти ще активніше. Тому наступний тиждень — з 10 по 15 січня — працюватиму в Європі над захистом України від російської агресії та підтримкою демократії в нашій країні.

17 січня я, як і обіцяв, повернуся до Києва, аби з'явитися у суді та провести зустріч із Генеральним прокурором, користуючись правом народного депутата на невідкладний прийом. Впевнений, українці дадуть гідну відповідь на ще одну спробу створити в Україні авторитарний режим. Ми не дамо демонтувати демократію, Україну і українську державність.