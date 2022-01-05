Таку думку в ефірі авторської програми Сергія Лещенка "Що це було?" висловив політтехнолог Сергій Гайдай. За його словами, подібні тези звучали у його інтерв'ю ще за 2015 рік, а зараз же цей прогноз майже відбувається.
До теми Венедіктова вперше висловилася про підозру Порошенку й порівняла Медведчука з драконом
Гайдай: Образ головного патріота йому не підійде
На думку Гайдая, Порошенкові буде значно складніше, тому що він не може бігти в Росію. Увесь інший світ же "видаватиме" його, якщо доведуть злочини. П'ятому президенту не так комфортно, як Віктору Януковичу.
Йому (Порошенкові – 24 канал) зараз значно гірше, аніж Януковичу, бо той утік на територію, де йому зараз комфортно. Він вивіз достатню кількість грошей, капіталів та іншого,
– пояснив політтехнолог.
Він вважає, що Янукович завжди казав проросійські тези та мав кримінальне минуле. У Порошенка ж зовсім інший імідж.
Образ головного патріота не підходить, як він буде у вигнанні. Коли треба їхати кудись, то він кричить на свого водія матом, що втікаємо. Це зовсім якось не "по-гетьманськи".
Повний випуск програми "Що це було?" на 24 каналі: дивіться відео
Підозра у держзраді Порошенка: коротко
- П'ятому президенту оголосили підозру в державній зраді 20 грудня. Підставою для цього стали докази у торгівлі з проросійськими бойовиками на Донбасі. Мовиться про купівлю вугілля.
- За версією слідства, у 2014 – 2015 роках Порошенко блокував поставлення вугілля з Південно-Африканської Республіки та на вимогу Росії уклав угоду з бойовиками.
- Під час оголошення підозри політик перебував у Варшаві, де записав відеозвернення. Він сказав, що повернеться в Україну у першій половині січня, але "за своїм графіком".
- Адвокат п'ятого президента підтвердив, що Порошенко повернеться в Україну, проте "не у ті дати, коли цього хоче прокуратура і ДБР".
- Володимир Зеленський прокоментував оголошення підозри. Президент зазначив, що процес ніяк не вплине на внутрішню політичну ситуацію в державі.