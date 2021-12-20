У відомстві уточнили, що мовиться про кримінальне провадження щодо організації злочинної схеми постачання вугілля із тимчасово окупованих територій та сприяння бойовикам.

До теми Порошенку оголосили підозру у державній зраді

Раніше у цій справі вже повідомили про підозру іншим фігурантам. А саме – колишньому міністру енергетики Володимиру Демчишину та куму Путіна Віктору Медведчуку.

За інформацією ДБР, Порошенка підозрюють у тому, що він сприяв діяльності луганських та донецьких бойовиків. При цьому, перебував у змові з групою осіб, серед яких були представники вищого керівництва Росії.

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