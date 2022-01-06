У Державному бюро розслідувань відреагували на заяву адвоката про те, що рішення стосовно поїздки до країн Європейського Союзу п'ятий президент ухвалив раніше.

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Слідчі встановили, що Петро Порошенко замовив квитки на літак за кордон в день спроби вручення йому повістки про виклик до ДБР для проведення процесуальних дій,

– повідомили правоохоронці.

Зазначається, що у ході слідчих дій від авіакомпанії отримано інформацію, що квитки народний депутат придбав о 19:04 годині 17 грудня – тобто через кілька годин після того, як слідчі Держбюро намагалися вручити йому повістку про виклик.

"Тому заяви адвокатів про, нібито, заздалегідь заплановану поїздку не відповідають дійсності. Органи слідства чекають на повернення Порошенка для проведення слідчих дій", – додали у ДБР.

Справа Порошенка: що відомо

Державне бюро розслідувань і СБУ 20 грудня оголосили, що Петра Порошенка підозрюють у державній зраді через постачання вугілля на українські ТЕЦ з тимчасово окупованих територій.

У цій справ спільником п'ятого президента фігурує один з лідерів партії ОПЗЖ та кум Путіна Віктор Медведчук, який відкидав усі звинувачення. Наразі він перебуває під домашнім арештом.

Печерський районний суд Києва 6 січня ухвалив рішення, яким арештував майно Порошенка.

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