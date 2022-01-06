Як розповів адвокат Порошенка Ігор Головань, сам нардеп був відсутній на судовому засіданні.

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За словами адвоката, клопотання про арешт майна Порошенка представили "три невідомі прокурори". Адвокати колишнього лідера вважають таке рішення порушенням усіх процедур. Повний текст ухвали суду обіцяють оприлюднити 14 січня.

Головань розповів про засідання суду адвокатам стало відомо зі смс-повідомлення, яке надійшло напередодні на телефон одного з адвокатів. Розгляд, за його словами, вівся на клопотання прокурора ДБР, однак бюро не має права клопотати до Печерського суду, оскільки перебуває у Шевченківському районі.

Крім того, наголосив адвокат, за чинним законодавством розглядати такі клопотання можна лише у присутності Порошенка. Сам Порошенко зараз перебуває за кордоном, однак вже оголосив, що повернеться в Україну 17 січня.

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20 грудня ДБР та СБУ оголосили, що Петра Порошенка підозрюють у державній зраді через постачання вугілля на українські ТЕЦ з "ДНР" та "ЛНР".

За версією слідства, у 2014 – 2015 роках Порошенко блокував поставлення вугілля з Південно-Африканської Республіки та на вимогу Росії уклав угоду з бойовиками.

Свою провину Порошенко повністю заперечує. У цій справ спільником Порошенка фігурує один з лідерів ОПЗЖ та кум Володимира Путіна Віктор Медведчук, який відкидав усі звинувачення. Він перебуває під домашнім арештом.

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