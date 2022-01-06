Как рассказал адвокат Порошенко, сам нардеп отсутствовал на судебном заседании.

Важно Порошенко назвал дату, когда вернется в Украину, и заявил, что пойдет к Венедиктовой

По словам адвоката, ходатайство об аресте имущества Порошенко представили "три неизвестных прокурора". Адвокаты бывшего президента считают это решение нарушением всех процедур. Полный текст решения суда обещают обнародовать 14 января.

Головань рассказал, что о заседании суда адвокатам стало известно из смс-сообщения, поступившего накануне на телефон одного из адвокатов. Рассмотрение, по его словам, велось по ходатайству прокурора ГБР, однако бюро не имеет права ходатайствовать в Печерский суд, поскольку находится в Шевченковском районе.

Кроме того, подчеркнул адвокат, по действующему законодательству рассматривать такие ходатайства можно только в присутствии Порошенко. Сам Порошенко сейчас находится за границей, но уже объявил, что вернется в Украину 17 января.

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