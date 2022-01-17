Бывший лидер Украины проходил паспортный контроль вместе со своей супругой. Этим же рейсом в Украину вернулись и другие нардепы.

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Примечательно, что украинские нардепы прошли контроль очень быстро. В отличие от Петра Порошенко. Пограничники забрали паспорт пятого президента и долгое время не отдавали его.

Пограничники забрали паспорт Порошенко: смотрите видео

Порошенко встретили следователи ГБР

Во время прохождения пограничного контроля к Порошенко пришли представители Государственного бюро расследований. Они заявили, что производят процессуальные действия. Заметим, что другие нардепы, прибывшие тем же рейсом, что и Порошенко, пытались помешать сотрудникам ГБР.

Прямо перед окошком с пограничниками возникла толкучка. Нардепы и сторонники Порошенко всеми возможными способами мешали представителям ГБР. В конце концов, паспорт бывшему лидеру Украины все-таки отдали, и он вышел в зал ожидания к журналистам.

Только в течение 15 минут правоохранители, переодетые в форму пограничников, пытались не допустить меня на территорию Украины. Они забрали мой паспорт, объясняя это тем, что должны установить мое лицо,

– сказал обвиняемый в госизмене Порошенко.

Он уже традиционно назвал это политическим давлением и заявил, что сейчас следует обращать внимание на рост угрозы России. А дела против него Порошенко, вероятно, хочет оставить на втором плане.

Обратите внимание! Порошенко сообщили о подозрении в государственной измене и содействии террористическим организациям. Фигурантом этого дела также является и кум Путина Виктор Медведчук, который в последние месяцы находится под домашним арестом.

По словам лидера "Европейской солидарности", ситуацию удалось разрешить исключительно потому, что в составе пассажиров рейса было большое количество журналистов.

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Заметим, что следователи ГБР еще 17 декабря 2021 года пытались вручить Петру Порошенко повестку о вызове. Однако политик фактически сбежал от следователей. 6 января Госбюро расследований заявило, что Петр Порошенко купил билет на самолет уже после вручения повестки о вызове в ГБР для проведения процессуальных действий.

В чем обвиняют Порошенко