Колишній лідер України проходив паспортний контроль разом зі своєю дружиною. Цим же рейсом в Україну повернулися й інші нардепи.

Важливо Порошенко повернувся в Україну: фото, відео та все, що відомо

Прикметно, що українські нардепи пройшли контроль дуже швидко. На відміну від Петра Порошенка. Прикордонники забрали паспорт п'ятого президента та тривалий час не віддавали його.

Прикордонники забрали паспорт Порошенка: дивіться відео

Порошенка зустріли слідчі ДБР

Під час проходження прикордонного контролю до Порошенка прийшли представники Державного бюро розслідувань. Вони заявили, що проводять процесуальні дії. Зауважимо, що інші нардепи, які прибули тим же рейсом, що і Порошенко, намагалися завадити співробітникам ДБР.

Просто перед віконцем з прикордонниками виникла штовханина. Нардепи та прибічники Порошенка усіма можливими способами заважали представникам ДБР. Зрештою, паспорт колишньому лідеру України таки віддали і він вийшов у залу очікування до журналістів.

Щойно протягом 15 хвилин правоохоронці, переодягнені у форму прикордонників, намагалися не допустити мене на територію України. Вони забрали мій паспорт, пояснюючи це тим, що мають встановити мою особу,

– сказав звинувачений у держзраді Порошенко.

Він вже традиційно назвав це політичним тиском та заявив, що зараз слід звертати увагу на зростання загрози з боку Росії. Натомість про справи проти самого себе Порошенко, ймовірно, хоче залишити на другому плані.

Зверніть увагу! Порошенку повідомили про підозру в державній зраді та сприянні терористичним організаціям. Фігурантом цієї справи також є і кум Путіна Віктор Медведчук, який останні місяці перебуває під домашнім арештом.

За словами лідера "Європейської солідарності", ситуацію вдалося вирішити виключно через те, що в складі пасажирів рейсу була велика кількість журналістів.

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Зауважимо, що слідчі ДБР ще 17 грудня 2021 року намагались вручити Петру Порошенку повістку про виклик. Проте політик фактично втік від слідчих. 6 січня Держбюро розслідувань заявили, що Петро Порошенко купив квиток на літак уже після вручення повістки про виклик до ДБР для проведення процесуальних дій.

У чому звинувачують Порошенка