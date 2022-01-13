Майно Порошенка арештували 6 січня. Мовиться про кілька квартир, маєток у Козині та низку українських компаній.

Зауважте Порошенко почав активно переписувати бізнес на сина на тлі гучних справ проти нього

Водночас корпорації Roshen у списку немає. Цю інформацію підтвердив прокурор Офісу Генпрокурора Юрій Бєлкин.

Упродовж років Порошенко сумлінно зазначав свої права на кондитерський бізнес у декларації. Водночас, за даними журналістів, наразі ключовими бізнес-активами зараз володіє старший син п'ятого Президента України Олексій.

Мовиться про близько 50 компаній. Значна їхня частина – прямо пов'язана з корпорацією Roshen.

Заступник головного редактора Forbes Україна Володимир Ланда зауважив, що Порошенко-молодший є номінальним власником цих активів.

Чому де-юре акціонером є Олексій Порошенко? Ми розуміємо, що в 2019 році відбулися президентські вибори. Ризики для бізнесу Петра Порошенка зросли. Він оперативно вжив заходів для того, щоб ці ризики мінімізувати,

– заявив Ланда.

Порошенку проситимуть найжорсткіший запобіжний захід

У ДБР повідомили, що проситимуть найжорсткіший запобіжний захід для Порошенка. Усе тому, що політик ухилився від явки до суду. Натомість він "поїхав у невідомому напрямку".

Адвокат Порошенка Ігор Головань розповідав, що ухвала Печерського суду про затримання п'ятого президента та примусового доставлення до суду вже готова.

Відомо, що повернутися в Україну Порошенко планує вже 17 січня.

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