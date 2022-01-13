Имущество Порошенко арестовали 6 января. Речь идет о нескольких квартирах, поместье в Козине и ряде украинских компаний.
Заметьте Порошенко начал активно переписывать бизнес на сына на фоне громких дел против него
В то же время корпорации Roshen в списке нет. Эту информацию подтвердил прокурор Офиса Генпрокурора Юрий Белкин.
Многие годы Порошенко добросовестно отмечал свои права на кондитерский бизнес в декларации. В то же время, по данным журналистов, сейчас ключевыми бизнес-активами владеет старший сын пятого Президента Украины Алексей.
Речь идет о примерно 50 компаниях. Значительная их часть – напрямую связана с корпорацией Roshen.
Заместитель главного редактора Forbes Украина Владимир Ланда отметил, что Порошенко-младший является номинальным владельцем этих активов.
Почему де-юре акционером является Алексей Порошенко? Мы понимаем, что в 2019 году состоялись президентские выборы. Риски для бизнеса Петра Порошенко выросли. Он оперативно принял меры для того, чтобы эти риски минимизировать,
– заявил Ланда.
Порошенко будут просить наиболее жесткую меру пресечения
- В ГБР сообщили, что будут просить наиболее жесткую меру пресечения для Порошенко. Все потому, что политик уклонился от явки в суд. Вмето этого он "уехал в неизвестном направлении".
- Адвокат Порошенко Игорь Головань рассказывал, что постановление Печерского суда о задержании пятого президента и принудительном доставлении в суд уже готово.
- Известно, что вернуться в Украину Порошенко планирует уже 17 января.
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