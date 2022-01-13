Имущество Порошенко арестовали 6 января. Речь идет о нескольких квартирах, поместье в Козине и ряде украинских компаний.

Заметьте Порошенко начал активно переписывать бизнес на сына на фоне громких дел против него

В то же время корпорации Roshen в списке нет. Эту информацию подтвердил прокурор Офиса Генпрокурора Юрий Белкин.

Многие годы Порошенко добросовестно отмечал свои права на кондитерский бизнес в декларации. В то же время, по данным журналистов, сейчас ключевыми бизнес-активами владеет старший сын пятого Президента Украины Алексей.

Речь идет о примерно 50 компаниях. Значительная их часть – напрямую связана с корпорацией Roshen.

Заместитель главного редактора Forbes Украина Владимир Ланда отметил, что Порошенко-младший является номинальным владельцем этих активов.

Почему де-юре акционером является Алексей Порошенко? Мы понимаем, что в 2019 году состоялись президентские выборы. Риски для бизнеса Петра Порошенко выросли. Он оперативно принял меры для того, чтобы эти риски минимизировать,

– заявил Ланда.

Порошенко будут просить наиболее жесткую меру пресечения

В ГБР сообщили, что будут просить наиболее жесткую меру пресечения для Порошенко. Все потому, что политик уклонился от явки в суд. Вмето этого он "уехал в неизвестном направлении".

Адвокат Порошенко Игорь Головань рассказывал, что постановление Печерского суда о задержании пятого президента и принудительном доставлении в суд уже готово.

Известно, что вернуться в Украину Порошенко планирует уже 17 января.

Суд заждался Порошенко: смотрите видео