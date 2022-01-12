В рамках уголовного производства о закупках угля с временно оккупированных территорий сейчас продолжается досудебное расследование. Детали раскрыла пресс-служба Государственного бюро расследований.

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В рамках дела о подозрении уже сообщили:

двум народным депутатам Украины. Среди них – Порошенко;

экс-министру энергетики и угольной промышленности;

топ-менеджеру времен Януковича.

Следователь обратился в Печерский райсуд города Киева с ходатайством об избрании Порошенко меры пресечения. В то же время политик не пришел в суд. Именно поэтому следственный судья до сих пор не рассмотрел указанное ходатайство.

По данным СМИ, Порошенко планирует вернуться в Украину.

Уклонение пятым Президентом Украины от выполнения процессуальных обязанностей подозреваемого и от явки в суд может расцениваться как один из рисков, который даст основание следственному судье для вынесения решения о применении наиболее строгой меры пресечения,

– говорится в сообщение.

Есть постановление о задержании Порошенко

Адвокат Порошенко Игорь Головань заявил, что уже есть постановление Печерского суда о задержании пятого президента и принудительной доставке в суд.

Между тем у Порошенко уверяют: оснований для задержания нет, политик готов сам прийти в суд, когда вернется в Украину.

Вернуться домой пятый президент Украины планирует 17 января.

Сообщение ГБР:

​Пятый Президент Украины уклонился от явки в суд

Государственное бюро расследований при процессуальном руководстве Офиса Генпрокурора осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по закупке угля с временно оккупированных территорий и содействие террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР".

В указанном уголовном производстве уже сообщено о подозрении:

• двум народным депутатам Украины, один из которых пятый Президент Украины;

• бывшему министру энергетики и угольной промышленности;

• топ-менеджеру времен Януковича.

Напомним, что в декабре 2021 года сотрудники ГБР пытались вручить пятому Президенту Украины повестку о вызове для проведения процессуальных действий, но он проигнорировал представителей правоохранительного органа и уехал в неизвестном направлении.

С целью выполнения народным депутатом возложенных на него процессуальных обязанностей, следователь по согласованию и. о. Генерального прокурора обратился в Печерский райсуд города Киева с соответствующим ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

В связи с тем, что указанный нардеп уклонился от явки в суд, указанное ходатайство до сих пор не рассмотрено следственным судьей.

По информации СМИ, пятый Президент Украины планирует вернуться в Украину 17 января 2022 года. Поэтому органы досудебного расследования рассчитывают на проведение всех необходимых процессуальных действий в день его возврата, в том числе избрание меры пресечения.

Уклонение пятым Президентом Украины от выполнения процессуальных обязанностей подозреваемого и от явки в суд может расцениваться как один из рисков, который даст основание следственному судье для вынесения решения о применении наиболее строгой меры пресечения.

Согласно статье 24 Конституции Украины, все граждане, в том числе народные депутаты, равны перед законом.

С целью избежания манипуляций и дальнейших информационных спекуляций вокруг данного уголовного производства сообщаем, что статьей 42 Уголовного процессуального кодекса Украины определено, что подозреваемый обязан прибывать по вызову следователя, прокурора, следственного судьи, суда.