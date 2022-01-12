Также есть ходатайство Офиса генпрокурора о применении меры пресечения для Порошенко. Об этом во время брифинга сообщил адвокат Порошенко Игорь Головань.

К теме Порошенко может пользоваться арестованным имуществом, – ГБР

Адвокат говорит, что Порошенко сам придет в суд

У Порошенко уверяют, что оснований для задержания политика нет, потому что он готов сам прийти в суд, когда вернется в Украину.

Пятый президент вернется из Варшавы самолетом в понедельник, 17 января, в 9:00. Ранее он заявлял, что по прибытии хочет встретиться с генеральным прокурором Ириной Венедиктовой.

Что известно о деле Порошенко

Лидеру "Европейской Солидарности" 20 декабря 2021 года объявили подозрение в государственной измене.

Дело касается поставок угля на украинские ТЭЦ со временно оккупированных территорий. Добавим, что в производстве также фигурирует кум Путина Виктор Медведчук.

Во время объявления подозрения Порошенко находился в Варшаве. Правда, в ГБР утверждают, что политик купил билет на рейс уже после того, как узнал о повестке в бюро.

На имущество нардепа наложили арест. Однако он не запрещает политику использовать свои вещи и активы.

К слову, политик пользуется услугами опытных юристов. Данные Единого государственного реестра деклараций свидетельствуют, что Порошенко уже заплатил им свыше 10 миллионов гривен.

Кстати – Порошенко приобрел билет на самолет за границу уже после вручения повестки, – ГБР: