Об этом свидетельствуют данные его обновленной декларации за 2021 год. В ней говорится, что оплата юридических услуг осуществлялась в Украине.

Важно Порошенко приобрел билет на самолет за границу уже после вручения повестки, – ГБР

В декларации говорится, что 29 декабря 2021 года Порошенко оплатил юридические услуги в размере 10,9 миллиона.

Зачем Порошенко адвокаты

Государственное бюро расследований и СБУ 20 декабря объявили, что Петра Порошенко подозревают в государственной измене из-за поставок угля на украинские ТЭЦ с временно оккупированных территорий. По версии следствия, в 2014 – 2015 годах Порошенко блокировал поставки угля из Южно-Африканской Республики и по требованию России заключил соглашение с боевиками.

Свою вину Порошенко полностью отрицает. В этом деле подельником Порошенко фигурирует один из лидеров ОПЗЖ и кум Владимира Путина Виктор Медведчук, который отвергал все обвинения. Он находится под домашним арестом.

Печерский районный суд Киева 6 января принял решение, которым арестовал имущество Порошенко. Полный текст постановления суда обещают обнародовать 14 января.

Интересно! Согласно декларации за 2020 год, Петр Порошенко потратил более 30 миллионов гривен на юридические услуги для защиты в более 50 уголовных делах.

Заметим, что Порошенко пока нет в Украине. С 10 по 15 января он будет работать в Европе над защитой Украины от российской агрессии. Нардеп ранее анонсировал свое возвращение 17 января. На родине он должен провести встречу с Генеральным прокурором Ириной Венедиктовой.

Политолог заявил, что дело Порошенко может повлиять положительно на рейтинг Зеленского: смотрите видео