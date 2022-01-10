Об этом свидетельствуют данные его обновленной декларации за 2021 год. В ней говорится, что оплата юридических услуг осуществлялась в Украине.
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В декларации говорится, что 29 декабря 2021 года Порошенко оплатил юридические услуги в размере 10,9 миллиона.
Зачем Порошенко адвокаты
Государственное бюро расследований и СБУ 20 декабря объявили, что Петра Порошенко подозревают в государственной измене из-за поставок угля на украинские ТЭЦ с временно оккупированных территорий. По версии следствия, в 2014 – 2015 годах Порошенко блокировал поставки угля из Южно-Африканской Республики и по требованию России заключил соглашение с боевиками.
Свою вину Порошенко полностью отрицает. В этом деле подельником Порошенко фигурирует один из лидеров ОПЗЖ и кум Владимира Путина Виктор Медведчук, который отвергал все обвинения. Он находится под домашним арестом.
Печерский районный суд Киева 6 января принял решение, которым арестовал имущество Порошенко. Полный текст постановления суда обещают обнародовать 14 января.
Заметим, что Порошенко пока нет в Украине. С 10 по 15 января он будет работать в Европе над защитой Украины от российской агрессии. Нардеп ранее анонсировал свое возвращение 17 января. На родине он должен провести встречу с Генеральным прокурором Ириной Венедиктовой.
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