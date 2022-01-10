Печерский районный суд Киева 6 января принял решение об аресте имущества Петра Порошенко. Причиной стало то, что пятому Президенту Украины инкриминируют госизмену.

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В то же время в ГБР отметили: суд не накладывал арест на "5 канал" и "Прямой". Они могут свободно продолжать свою работу.

Вышеупомянутый арест имущества никоим образом не лишает собственника пользоваться этим имуществом. Его цель – предотвратить отчуждение,

– подчеркнули в ГБР.

Дело Порошенко: главное

Пятому Президенту Украины Порошенко 20 декабря 2021 года объявили подозрение в государственной измене. В деле говорится о поставках угля на украинские ТЭЦ с временно оккупированных территорий.

Тогда Порошенко находился в Варшаве. В Украину политик намерен вернуться 17 января 2022 года. Порошенко сообщил, что должен провести встречу с Генеральным прокурором Ириной Венедиктовой.

Политик пользуется услугами опытных юристов. Данные Единого государственного реестра деклараций свидетельствуют, что Порошенко уже заплатил им более 10 миллионов гривен.

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