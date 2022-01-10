Накануне об аресте каналов заявлял адвокат Порошенко. В ГБР назвали эту информацию манипулятивной, она не соответствует действительности.

Кстати Петр Порошенко заплатил адвокатам 10 миллионов гривен, – декларация

Оба канала могут продолжать свою работу и освещать актуальные для страны вопросы. Арест на корпоративные права на указанные каналы и их активы не накладывался и каких-либо ограничений деятельности не произошло,

– подчеркнули в бюро.

Добавили также, что арест не затрагивает интересов холдинга "Свободные медиа", в который входят каналы.

Обратите внимание! В ГБР отдельно подчеркнули, что арест имущества не запрещает владельцу, то есть Порошенко, пользоваться этим имуществом. Его накладывают только, чтобы предотвратить отчуждение.

Заметим, еще в ноябре 2021 года Порошенко продал акции телеканалов "Прямой" и "5 канал". Общественники и депутаты создали медиахолдинг "Свободные Медиа", который купил 100% корпоративных прав 5 канала и "Прямого".

Что известно о деле Порошенко

Лидеру "Европейской Солидарности" Петру Порошенко 20 декабря объявили подозрение в государственной измене. Дело касается поставок угля на украинские ТЭЦ с временно оккупированных территорий.

В производстве фигурирует и кум Путина Виктор Медведчук, который сейчас находится под домашним арестом.

Во время объявления подозрения Порошенко находился в Варшаве. В Украину он планирует вернуться 17 января и обсудить все с генпрокурором Ириной Венедиктовой.

Кроме этого, Печерский районный суд Киева арестовал имущество Порошенко.

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