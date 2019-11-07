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      Порошенко начал активно переписывать бизнес на сына на фоне громких дел против него

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      Петр Порошенко
      Петр Порошенко / Getty Images

      Пятый украинский президент Петр Порошенко начал перерегистрацию части своего кондитерского бизнеса Roshen на старшего сына Алексея.

      Об этом свидетельствует информация в публичных реестрах, которые обнародовал проект Центра противодействия коррупции "Открытый реестр национальных публичных деятелей".

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      По информации активистов, в своей декларации перед уходом с должности 20 мая Порошенко отмечал себя бенефициарным владельцем общества с ограниченной ответственностью "Центрально-Европейская кондитерская компания" (ЦЕКК) и оставался им как минимум до 1 октября. Заметим, что эта компания является одной из главных в структуре корпорации "Рошен", потому что она является учредителем ряда других предприятий.

      Петро Порошенко, Олексій Порошенко, корпоративні права, Рошен
      Выдержка из декларации Петра Порошенко, где он себя указывает конечным владельцем "Центрально-Европейской кондитерской компании"

      Как выяснили аналитики Центра противодействия коррупции, по состоянию на 6 ноября бенефициаром компании уже указан Алексей Порошенко. Это подтверждает Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР). Там указано, что контроль над ЦИКК перешел к Порошенко-младшему в результате получения корпоративных прав на нидерландскую Roshen Europe B.V., которая владеет 85% ЦЕКК. Ранее Roshen Europe B.V. также принадлежала Порошенко-старшему, согласно его последней декларации.

      Интересно и то, что бенефициарный собственник начал меняться и у тех предприятий, где ЦЕКК является учредителем. В частности, говорится о таких компаниях, как "Рошен де люкс", кондитерская корпорация "Рошен", "Рошен-Волынь", "Рошен Мир" и другие, которые до недавнего времени декларировал Порошенко. Во всех них пятого президента также заменил его сын.

      Петро Порошенко, Олексій Порошенко, корпоративні права, Рошен

      Петро Порошенко, Олексій Порошенко, корпоративні права, Рошен
      Документы, согласно которым Порошенко перерегистрировал кондитерский бизнес на своего сына

      Правда, Порошенко-старший пока остается бенефициарным владельцем ряда других подконтрольных ЦЕКК предприятий, а именно в компаниях "Рошен-Столица" и "Киевская кондитерская фабрика "Рошен".

      Обратите внимание! Что стоит за новыми громкими делами против окружения Порошенко?

      Заметим, что Порошенко фигурирует в по меньшей мере 12 уголовных процессах. Но по всем делам он проходит как свидетель, поэтому подозрений ему не вручали. Известно, что политика уже вызвали на допрос в ГБР по делу о злоупотреблении властью во время отмены в 2016 году решения главы одной из местных райгосадминистраций Николаевской области.

      Также ГБР расследует возможную фиктивную продажу завода "Кузница на Рыбальском", во время которой, по версии следствия, могло быть отмывание средств. А экс-заместитель главы администрации президента-беглеца Виктора Януковича Андрей Портнов подал в ГБР заявление о "захвате власти" Порошенко в 2014 году. Кроме того, ГБР открыло против него дело за возможное декларирование недостоверной информации.

      Известно, что в ГБР Порошенко уже допросили по таким делам:

      • О захвате Россией украинских моряков в 2018.
      • Об уголовном производстве, начатом НАБУ по подписанию и имплементации минских соглашений.
      • О судебной реформе.
      • О национализации "Приватбанка".
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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Деньги Алексей Порошенко Рошен Бизнес Петр Порошенко
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