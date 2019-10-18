Що стоїть за новими гучними справами проти оточення Порошенка?

На тлі того, що рейтинг президента Володимира Зеленського вперше за півроку знизився, Банкова почала демонструвати суспільству рішучість у виконанні своїх передвиборчих обіцянок.

Проти наближених до Петра Порошенка людей одну за одною почали відкривати справи та арештовувати підозрюваних у корупційних злочинах. Що відбувається насправді – черговий PR-хід або реальні справи – ми зможемо побачити вже через місяць.

Щоб підтримувати свій високий рейтинг, Володимиру Зеленському необхідно терміново почати когось саджати, як він обіцяв під час передвиборчої кампанії – показати суспільству, що його обіцянки не були порожніми заявами.

Люди повірили, що Зеленський є несистемним політиком, саме через це він і отримав ту велику підтримку, яка забезпечила йому найвищу політичну посаду в державі.

Щира віра людей в те, що “саджати будуть”, що в країні припиниться кумівство й призначення друзів на державні посади, при всій невисокій компетентності Зеленського, була і залишається одним зі стовпів його високого рейтингу.

Слова президента “Коли я прийшов, на другий день я думав, ми будемо всіх корупціонерів саджати. При цьому коли перші наручники наділи – всі сказали "ай яй яй" – викликали неоднозначну реакцію. Яка запевнила команду гаранта, що необхідно переходити до жорстких кроків, які вони і обіцяли.

Перші гучні справи – арешт Гладковського, нові звинувачення проти Пашинського, братів Дубневичів та колишнього генпрокурора Луценка – виглядають достатньо серйозними намірами виконати передвиборчі обіцянки та почати повертати справедливість в країну, де її не існувало десятки років.

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Під прицілом у Зеленського перебуває все оточення Порошенка. І це логічно, адже саме воно стояло найближче до джерел корупції. Люди з оточення Януковича теж теоретично можуть потрапити під суд. Навряд чи там є персони, які мають стовідсоткові гарантії безпеки.

Вже через місяць ми зможемо побачити, що це – стара улюблена “рибалка” Луценка, коли ловили велику рибу, знімали з неї трохи луски й відпускали на волю, або дійсно у нас за корупцію тепер саджатимуть. Банальна, добре перевірена схема заробітку – або виконання обіцянок. Якщо і далі буде працювати схема відкупу й ми знову почуємо відмазки на кшталт “не зібрали доказів” – це означитиме лиш те, що нова влада така ж корумпована, як і попередня.