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      Микола Давидюк

      Що стоїть за новими гучними справами проти оточення Порошенка?

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      Передвиборчий білборд Володимира Зеленського
      Передвиборчий білборд Володимира Зеленського / korzonews.info

      На тлі того, що рейтинг президента Володимира Зеленського вперше за півроку знизився, Банкова почала демонструвати суспільству рішучість у виконанні своїх передвиборчих обіцянок.

      Проти наближених до Петра Порошенка людей одну за одною почали відкривати справи та арештовувати підозрюваних у корупційних злочинах. Що відбувається насправді – черговий PR-хід або реальні справи – ми зможемо побачити вже через місяць.

      Щоб підтримувати свій високий рейтинг, Володимиру Зеленському необхідно терміново почати когось саджати, як він обіцяв під час передвиборчої кампанії – показати суспільству, що його обіцянки не були порожніми заявами.

      Люди повірили, що Зеленський є несистемним політиком, саме через це він і отримав ту велику підтримку, яка забезпечила йому найвищу політичну посаду в державі.

      Щира віра людей в те, що “саджати будуть”, що в країні припиниться кумівство й призначення друзів на державні посади, при всій невисокій компетентності Зеленського, була і залишається одним зі стовпів його високого рейтингу.

      Слова президента “Коли я прийшов, на другий день я думав, ми будемо всіх корупціонерів саджати. При цьому коли перші наручники наділи – всі сказали "ай яй яй" – викликали неоднозначну реакцію. Яка запевнила команду гаранта, що необхідно переходити до жорстких кроків, які вони і обіцяли.

      Перші гучні справи – арешт Гладковського, нові звинувачення проти Пашинського, братів Дубневичів та колишнього генпрокурора Луценка – виглядають достатньо серйозними намірами виконати передвиборчі обіцянки та почати повертати справедливість в країну, де її не існувало десятки років.

      Читайте також: Гладковському оголосили підозру: деталі злочинів та Нові справи проти Пашинського

      Під прицілом у Зеленського перебуває все оточення Порошенка. І це логічно, адже саме воно стояло найближче до джерел корупції. Люди з оточення Януковича теж теоретично можуть потрапити під суд. Навряд чи там є персони, які мають стовідсоткові гарантії безпеки.

      Вже через місяць ми зможемо побачити, що це – стара улюблена “рибалка” Луценка, коли ловили велику рибу, знімали з неї трохи луски й відпускали на волю, або дійсно у нас за корупцію тепер саджатимуть. Банальна, добре перевірена схема заробітку – або виконання обіцянок. Якщо і далі буде працювати схема відкупу й ми знову почуємо відмазки на кшталт “не зібрали доказів” – це означитиме лиш те, що нова влада така ж корумпована, як і попередня.

      blog_ava
      Менопауза: коли починається, симптоми та наслідки
      сьогодні
      8117
      Автор: Микола Давидюк
      Теги: Новини політики Публікації Петро Порошенко Корупція
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