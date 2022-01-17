Политик возвращается в Украину утром 17 января. Он находился за границей почти месяц, ведь уехал 17 декабря 2021 года.

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Петр Порошенко вернулся в Украину, его встретило ГБР

Порошенко прилетел из Польши в аэропорт "Жуляны". Во время прохождения пятым президентом паспортного контроля возникли определенные трудности. Политика встретили представители Государственного бюро расследований, которые отметили, что проводят процессуальные действия.

В результате пограничники забрали паспорт политика и длительное время (примерно 15 минут) не отдавали его.

На контроле следователь вручил Порошенко повестку с вызовом в суд.

К слову, другие нардепы прошли контроль очень быстро.

Возвращение Петра Порошенко: Прямой эфир из аэропорта

Возвращение Петра Порошенко: Прямой эфир из аэропорта

Политик вылетел из Варшавы

Пятый президент утром 17 января прибыл в аэропорт Варшавы. Его сопровождала жена Марина Порошенко, а также народные депутаты из "Евросолидарности". В частности, с пятым президентом находятся Алексей Гончаренко, Артур Герасимов, Виктория Сюмар, Ахтем Чийгоз, Николай Княжицкий и Ростислав Павленко.

С Порошенко в Украину отправились и его адвокаты Илья Новиков и Игорь Головань, а также журналисты.

Пятый президент записал видеообращение, в котором передал приветствие из аэропорта.

Хотим передать вам поздравления из Варшавы, поздравления при посадке на Wizz Air. У нас здесь невероятная компания. У всех очень хорошее настроение,

– подчеркнул он.

Кроме того, Порошенко добавил, что сон у него был хороший, а причин для волнения нет.



Порошенко в аэропорту Варшавы / Скриншот с видео

Петр Порошенко в аэропорту Варшавы: смотрите видео

Впоследствии пятый президент вылетел из аэропорта Польши. Он возвращается в Украину чартерным рейсом Wizz Air.

В "Жулянах" готовились к приезду Порошенко

Перед прибытием политика в Киев в аэропорт "Жуляны" стянули сотрудников полиции и Нацгвардии. Кордоны из правоохранителей выставили на входе, внутрь пускают только тех, у кого есть билеты на вылет.

Издание "Сегодня" сообщает, что вблизи терминала "А", где ожидается возвращение пятого президента, уже собралось примерно 200 его сторонников. Им разрешили завести технику:

монтируют экран;

выставляют звук.



В "Жулянах" ожидают прибытия Порошенко / Фото Екатерины Соляр, 24 канал



В аэропорту собрались сторонники Порошенко / Фото Валентины Полищук, 24 канал​



В "Жуляны" стянули полицию и Нацгвардию / Фото Валентины Полищук, 24 канал



Люди пришли с флагами Украины и "ЕС" / Фото Валентины Полищук, 24 канал

В аэропорту "Жуляны" выставили кордоны из правоохранителей: смотрите видео

Порошенко пытались вручить повестку о вызове в ГБР: коротко

Следователи Государственного бюро расследований 17 декабря 2021 года пытались вручить Петру Порошенко повестку о вызове. Однако политик фактически сбежал от следователей. На обнародованных кадрах заметно, как авто просто уезжает.

6 января Госбюро расследований заявили, что Петр Порошенко купил билет на самолет уже после вручения повестки о вызове в ГБР для проведения процессуальных действий.

Обратите внимание! Адвокат ГО "Громадський люстраційний комитет" Татьяна Козаченко заявила, что Порошенко не имеют права задержать в аэропорту "Борисполь" при пересечении государственной границы. Однако могут это сделать, если в публичной информации действительно есть постановление о задержании, то следует ожидать, что ГБР и Нацполиция при прилете Порошенко задержат его. После этого доставят в суд, где могут рассмотреть ходатайство об избрании мер пресечения. В ГБР заявили, что будут просить ему самую жесткую меру пресечения.

Дело Петра Порошенко: что известно

20 декабря 2021 года Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене.

В ГБР сообщили, что пятый президент мог быть в сговоре с высшим российским руководством и способствовать деятельности боевиков на Донбассе. По данным следствия, в 2014 – 2015 годах Порошенко использовал свои полномочия, чтобы незаконно прекратить поставки угля из ЮАР и по требованию России он подписал контракт на поставки угля в Украину с оккупированных территорий Донбасса. Другими фигурантами дела являются пророссийский нардеп Виктор Медведчук, который и организовал покупку ресурса у боевиков, а также экс-министр энергетики Владимир Демчишин и бизнесмен Сергей Кузяра.

На 23 декабря Порошенко вызвали на допрос в ГБР. Однако политик записал видеообращение и заявил, что вместо него придут адвокаты, ведь он находится за границей. Политик называет дело сфабрикованным.

Защита политика Илья Новиков и Игорь Головань действительно пришли в ГБР и заявили, что сделали это, чтобы начать диалог.

24 декабря СМИ написали, что Офис генпрокурора хочет арестовать Порошенко и назначить залог в размере 1 миллиард долларов. Якобы суд дал разрешение прокурорам на задержание политика во время закрытого заседания. Сразу же после этого ему должны избрать меру пресечения. После этого в Печерском суде заявили, что не получали ходатайство о задержании Порошенко.

6 января Печерский районный суд Киева арестовал имущество политика, однако ему разрешили им пользоваться.

По данным издания "Слідство.Инфо", Порошенко перед арестом имущества переписал корпорацию Roshen на сына. Forbes оценивает кондитерское состояние в 1,1 миллиарда долларов.

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