Об этом рассказала в эфире 24 канала адвокат ОО "Общественный люстрационный комитет" Татьяна Козаченко. Она отметила, что сейчас сложно комментировать такие предположения.

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Есть ли документы о задержании

Как подчеркнула Козаченко, в публичном доступе пока нет ни одного документа по задержанию Порошенко. Равно как и записей об избрании ему мер.

Государственное бюро расследований настаивает, что вручило Порошенко сообщение о подозрении. Однако, по мнению юриста, это очень сомнительное утверждение.

Если к публичной информации действительно есть решение о задержании, то следует ожидать, что ГБР и Нацполиция при прилете Порошенко задержат его. После этого он будет доставлен в суд, где могут рассмотреть ходатайство об избрании мер. Татьяна Козаченко Адвокат ОО "Общественный люстрационный комитет"

Манипуляции со стороны государства

Она также добавила, что со стороны государства относительно вручения подозрения Порошенко сейчас очень много манипуляций. Например, на распространенном видео, где ему пытались вручить повестку – точно неизвестно, что в ней.

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В то же время, то, что экс-президент сел в машину и уехал – еще не означает побег от конкретного процессуального действия. Он вообще мог не знать на то время, что говорится о подозрении.

Нам не будет точно известно, как все на самом деле – знал ли экс-президент о том, что его вызывают именно на такое время. Однако точно известно, что ему так и не вручили никакой повестки и сообщения о подозрении лично. Татьяна Козаченко Адвокат ОО "Общественный люстрационный комитет"

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