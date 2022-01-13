Об этом рассказала в эфире 24 канала адвокат ОО "Общественный люстрационный комитет" Татьяна Козаченко. Она отметила, что сейчас сложно комментировать такие предположения.
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Есть ли документы о задержании
Как подчеркнула Козаченко, в публичном доступе пока нет ни одного документа по задержанию Порошенко. Равно как и записей об избрании ему мер.
Государственное бюро расследований настаивает, что вручило Порошенко сообщение о подозрении. Однако, по мнению юриста, это очень сомнительное утверждение.
Если к публичной информации действительно есть решение о задержании, то следует ожидать, что ГБР и Нацполиция при прилете Порошенко задержат его. После этого он будет доставлен в суд, где могут рассмотреть ходатайство об избрании мер.
Манипуляции со стороны государства
Она также добавила, что со стороны государства относительно вручения подозрения Порошенко сейчас очень много манипуляций. Например, на распространенном видео, где ему пытались вручить повестку – точно неизвестно, что в ней.
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В то же время, то, что экс-президент сел в машину и уехал – еще не означает побег от конкретного процессуального действия. Он вообще мог не знать на то время, что говорится о подозрении.
Нам не будет точно известно, как все на самом деле – знал ли экс-президент о том, что его вызывают именно на такое время. Однако точно известно, что ему так и не вручили никакой повестки и сообщения о подозрении лично.
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Дело Петра Порошенко: главное
- Экс-президенту Украины Петру Порошенко 20 декабря 2021 года объявили подозрение в государственной измене. Она касается поставок угля на украинские ТЭЦ из ОРДЛО.
- После того, как Порошенко проигнорировал следователей ГБР, пытавшихся вызвать его на допрос, выяснилось, что он уехал за границу.
- Пятый президент записал видеообращение. В нем заявил, что не придет на допрос в ГБР. Однако вместо него туда 23 декабря пришли его адвокаты Илья Новиков и Игорь Головань.
- Исполняющий обязанности генпрокурора Алексей Симоненко направил в парламент сообщение о подозрении Петру Порошенко. Официальное письмо адресовано спикеру ВРУ Руслану Стефанчуку.
- Печерский суд арестовал имущество пятого президента Украины. Адвокаты Порошенко считают это решение нарушением всех процедур.
- Юристы Порошенко попросили суд назначить заседание на 17 января, когда экс-президент вернется в Украину. В частности, речь идет о заседании по избранию меры пресечения.