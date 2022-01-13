Про це розповіла в ефірі 24 каналу адвокатка ГО "Громадський люстраційний комітет" Тетяна Козаченко. Вона зазначила, що зараз важко коментувати такі припущення.
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Чи є документи про затримання
Як наголосила Козаченко, у публічному доступі наразі немає жодного документа щодо затримання Порошенка. Так само як і записів про обрання йому запобіжних заходів.
Державне бюро розслідувань наполягає, що вручило Порошенкові повідомлення про підозру. Однак, на думку юристки, це дуже сумнівне твердження.
Якщо до публічної інформації справді є ухвала про затримання, то слід очікувати, що ДБР і Нацполіція при прильоті Порошенка затримають його. Після цього доставлять до суду, де можуть розглянути клопотання про обрання запобіжних заходів.
Маніпуляції з боку держави
Вона також додала, що з боку держави навколо вручення підозри Порошенкові зараз дуже багато маніпуляцій. Для прикладу, на розповсюдженому відео, де йому намагались вручити повістку – достеменно невідомо, що у ній.
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Водночас те, що експрезидент сів у машину й поїхав – ще не означає втечу від конкретної процесуальної дії. Він взагалі міг не знати в той час, що мовиться про підозру.
Нам не буде достеменно відомо, як все насправді – чи знав експрезидент, про те, що його викликають саме в такий час. Однак точно відомо, що йому так і не вручили жодної повістки та повідомлення про підозру особисто.
Юристка розповіла, чи можуть затримати Порошенка при прильоті в Україну: дивіться відео
Справа Петра Порошенка: головне
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