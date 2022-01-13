Про це розповіла в ефірі 24 каналу адвокатка ГО "Громадський люстраційний комітет" Тетяна Козаченко. Вона зазначила, що зараз важко коментувати такі припущення.

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Чи є документи про затримання

Як наголосила Козаченко, у публічному доступі наразі немає жодного документа щодо затримання Порошенка. Так само як і записів про обрання йому запобіжних заходів.

Державне бюро розслідувань наполягає, що вручило Порошенкові повідомлення про підозру. Однак, на думку юристки, це дуже сумнівне твердження.

Якщо до публічної інформації справді є ухвала про затримання, то слід очікувати, що ДБР і Нацполіція при прильоті Порошенка затримають його. Після цього доставлять до суду, де можуть розглянути клопотання про обрання запобіжних заходів. Тетяна Козаченко Адвокатка ГО "Громадський люстраційний комітет"

Маніпуляції з боку держави

Вона також додала, що з боку держави навколо вручення підозри Порошенкові зараз дуже багато маніпуляцій. Для прикладу, на розповсюдженому відео, де йому намагались вручити повістку – достеменно невідомо, що у ній.

До слова Вугілля з окупованого Донбасу: Порошенко проігнорував слідчих, які вручали йому повістку в ДБР

Водночас те, що експрезидент сів у машину й поїхав – ще не означає втечу від конкретної процесуальної дії. Він взагалі міг не знати в той час, що мовиться про підозру.

Нам не буде достеменно відомо, як все насправді – чи знав експрезидент, про те, що його викликають саме в такий час. Однак точно відомо, що йому так і не вручили жодної повістки та повідомлення про підозру особисто. Тетяна Козаченко Адвокатка ГО "Громадський люстраційний комітет"

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